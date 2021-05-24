Эстония настаивает на независимом расследовании инцидента с самолетом в Минске

"Вместе с другими европейскими странами Эстония требует проведения независимого расследования со стороны Международой организации гражданской авиации, и сегодня на заседании глав правительств государств ЕС мы поднимем вопрос о приостановке международных полетов над территорией Белоруссии. В качестве временного члена Совета безопасности ООН Эстония выясняет сейчас возможности обсуждения этого инцидента в Совбезе", — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.