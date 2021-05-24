Новости Эстонии
24.05.2021, 20:31

Лутсар: масочный режим может быть отменен с 7 июня

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"Isegi, kui ühiskond läheb lahti, siis igaühele peab olema selge, et endine elu ei ole veel tagasi. Tuleb jätkuvalt pidusid ja suure hulga inimeste kogunemist ära hoida, käsi hoolega pesta ja 2+2 reeglist kinni pidada. Sellised asjad peavad absoluutselt kehtima jääma," märkis Lutsar tulevikku vaadates.
"Isegi, kui ühiskond läheb lahti, siis igaühele peab olema selge, et endine elu ei ole veel tagasi. Tuleb jätkuvalt pidusid ja suure hulga inimeste kogunemist ära hoida, käsi hoolega pesta ja 2+2 reeglist kinni pidada. Sellised asjad peavad absoluutselt kehtima jääma," märkis Lutsar tulevikku vaadates.
Foto: Argo Ingver
Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с распространением коронавируса, сделает правительству предложение отменить для всех обязанность носить в помещениях маски, если продолжится тенденция снижения заболеваемости, сказала ERR руководитель совета профессор вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар.

По словам Лутсар, совет обсудил в понедельник эпидемиологическую ситуацию и счет, что прямо сейчас масочный режим отменить нельзя. Еще предстоит оценить влияние уже принятых решений на показатели заболеваемости. Речь идет о числе заболевших и нагрузке на больницы. Поэтому к вопросу отмены масочного режима совет вновь вернется в следующий понедельник.

В то же время, по мнению Лутсар, есть вероятность отмены обязанности носить маски с 7 июня. "Если продолжится тенденция спада, и ситуация не ухудшится, то с 7 июня, видимо, масочный режим можно отменить".

"Мы очень надеемся, что за эти две недели значительно увеличится и число вакцинированных, особенно среди более старшего поколения", — добавила Лутсар.

Лутсар также сказала, что если вакцинация пойдет хорошо и новых штаммов коронавируса не появится, то осенью третья волна COVID-19 не случится.

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