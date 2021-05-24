Во вторник желающих приглашают на прогулку с гидом по таллиннским паркам

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, цель тематического дня — привлечь внимание к многочисленным зеленым зонам столицы и пригласить людей проводить свободное время на городской природе.

”Мы можем радоваться тому, что больше трети территории города покрыто зеленью и парки имеются в каждом районе, — сказал Калле Кландорф. — Таким образом городская природа доступна всем, а тематической неделей мы вновь подчеркнем это преимущество и ценность. Хотя для многих парки являются прежде всего темой выходных — сюда приходят, когда позволяет погода и есть время — в будни парк также помогает отвлечься от городской суеты: цветы радуют глаз, воздух чище, чем на улицах, здесь можно просто перевести дух”.

25 мая все желающие могут принять участие в прогулке в сопровождении гидов по парку Кадриорг, кладбищенскому парку Каламая и парку Хирве. Прогулки пройдут как на эстонском, так и русском языках. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: www.tallinn.ee/est/keskkond/Oppematkad-looduses.

История всех столичных парков собрана в книге ”Парки и зеленые насаждения Таллинна”, которая была издана ко Дню рождения Таллинна 15 мая. В день парков состоится вебинар ”Парки — следующее поколение”, принять участие в котором приглашаются все, кому небезразличны зеленые окрестности. Зарегистрироваться можно на городской страничке, посвященной видовому разнообразию: https://www.tallinn.ee/est/elurikkus/Parkide-paeva-e-seminar