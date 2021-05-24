Во вторник желающих приглашают на прогулку с гидом по таллиннским паркам
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, цель тематического дня — привлечь внимание к многочисленным зеленым зонам столицы и пригласить людей проводить свободное время на городской природе.
”Мы можем радоваться тому, что больше трети территории города покрыто зеленью и парки имеются в каждом районе, — сказал Калле Кландорф. — Таким образом городская природа доступна всем, а тематической неделей мы вновь подчеркнем это преимущество и ценность. Хотя для многих парки являются прежде всего темой выходных — сюда приходят, когда позволяет погода и есть время — в будни парк также помогает отвлечься от городской суеты: цветы радуют глаз, воздух чище, чем на улицах, здесь можно просто перевести дух”.
25 мая все желающие могут принять участие в прогулке в сопровождении гидов по парку Кадриорг, кладбищенскому парку Каламая и парку Хирве. Прогулки пройдут как на эстонском, так и русском языках. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: www.tallinn.ee/est/keskkond/Oppematkad-looduses.
История всех столичных парков собрана в книге ”Парки и зеленые насаждения Таллинна”, которая была издана ко Дню рождения Таллинна 15 мая. В день парков состоится вебинар ”Парки — следующее поколение”, принять участие в котором приглашаются все, кому небезразличны зеленые окрестности. Зарегистрироваться можно на городской страничке, посвященной видовому разнообразию: https://www.tallinn.ee/est/elurikkus/Parkide-paeva-e-seminar
На вебинаре речь пойдет о прошлом, настоящем и будущем таллиннских парков. Начнут с истории формирования городских парков на протяжении веков (Тийна Таллинн, в прошлом — городской садовник), подробнее остановятся на нижнем саду Кадриорга (ландшафтный архитектор Керсти Лоотус) и истории столичных кладбищ (Тийна Туулик, ландшафтный архитектор). Затем взоры устремятся в будущее — речь пойдет о вовлечении горожан в проектирование зеленых территорий (Аадо Альтметс, Таллиннский стратегический центр) и Путукавяйл, а также о сильно отличающихся от привычных парков новейших таллиннских зонах озеленения (Анна Семенова, Таллиннский стратегический центр). Вебинар завершится докладом о возможностях дигитального озеленения (Кристийна Куппер, ландшафтный архитектор города Таллинна). Вести вебинар будет директор Таллиннского ботанического сада Урве Синиярв.
В ходе зеленой недели Месяца видового разнообразия помимо Дня парков отметили еще два международных тематических дня: День пчел и День видового разнообразия. Программу всех мероприятий в рамках Месяца видового разнообразия вы найдете по адресу https://www.tallinn.ee/elurikkus/Elurikkuse-kuu-2