”Это еще не вечер”. Лукашенко запретил журналистам работать на несогласованных акциях. Власти получили право отключать интернет и телевидение

Шрайбман напоминает, что освещений акций протеста в СМИ и до формального принятия этих законов было опасным делом: "Журналистов задерживают, арестовывают, а потом судят как участников протеста".

"Эти законы просто легализуют всю практику, которые мы наблюдали последние несколько месяцев в Беларуси, — говорит белорусский политолог Артем Шрайбман. — Они мало что добавляют в реальный политический ландшафт. Все, что в них написано, и так осуществлялось белорусской властью, поэтому законы просто дают правовые основания делать то, что они делали последние месяцы".

Закон и раньше запрещал журналистам публиковать информацию о месте и времени проведения несогласованного мероприятия, но этот запрет можно было легко обойти, и все крупные белорусские независимые СМИ в онлайн-режиме освещали акции протеста, избегая анонсирования точного времени и места.

Все прошлогодние протесты, происходившие в стране после президентских выборов, так или иначе подпадают под эту категорию, ведь они не были согласованы властями.

Что именно может относиться к угрозе национальной безопасности, в законе не говорится, — это остается на усмотрение межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, которая будет определять, может ли опубликованная в СМИ информация вредить национальным интересам. Однако теперь журналисты, например, не могут в режиме реального времени освещать массовые мероприятия, которые "проводятся с нарушением установленного порядка".

Суть этого документа состоит в том, что власти получат право по своему усмотрению отключать интернет, телевидение и радио, чтобы "предупреждать ситуации, создающие угрозу национальной безопасности".

Один из важных законов кроется за названием "Об электросвязи". В нем сообщается, что управлять электросвязью будет оперативно-аналитический центр при белорусском президенте.

Эксперты рассказали Би-би-си, что новые законы не меняют ситуацию кардинальным образом, а просто легализуют то, что и так в последние месяцы происходило в стране.

Во время ноябрьской акции протеста две журналистки польского телеканала "Белсат" вели стрим из квартиры в Минске, когда к ним ворвался ОМОН. Журналисток задержали.

В феврале этого года, уложившись всего в три заседания суда, их приговорили к двум годам колонии за якобы призывы к массовым беспорядкам. Обвинение пришло к выводу, что журналистки призывали зрителей присоединиться к протестующим "путем озвучивания информации".

Откат

Еще один новый пункт закона — еще до его подписания президентом — ранее почувствовали на себе журналисты одного из крупнейших независимых СМИ Беларуси — TUT.by. С августа прошлого года они одни из первых публиковали всю информацию о протестах в стране, об уголовных делах в отношении активистов и представителей оппозиции. И в мае этого года в отношении издания возбудили уголовное дело по статье об уклонении от налогов.

Несколько десятков журналистов были задержаны, а сайт издания заблокирован. В том числе под блокировку попали "зеркала" сайта.

В новых законах легализована и эта норма — "ограничивать доступ к копиям интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен".

В первом полугодии 2021 года белорусские власти задумались о большом пакете изменений в законодательство, которые могли бы узаконить те практики, которые уже применялись в 2020-м в отношении так называемых "угроз национальной безопасности", говорит белорусский политолог Юрий Чаусов.

Еще в начале года в стране приняли новый кодекс об административных правонарушениях. Эксперт называет его "неплохим" и поясняет — документ разрабатывался задолго до событий августа прошлого года. Но из-за массовых протестов в стране в кодекс внесли несколько статей, включая запрет на использование символики: так за бело-красно-белый флаг на балконе можно получить штраф до 580 рублей (это более 17 тысяч российских рублей). Правда, к моменту принятия нового КоАП белорусов уже неоднократно наказывали за неофициальную символику, только квалифицировали это иначе, например, как пикет на балконе.