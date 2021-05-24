Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть Беларусь. Латвия ответила тем же
"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - отметил глава белорусского МИД.
Макей также добавил, что послу Латвии был заявлен "решительный протест в связи с инцидентом, ему было четко доведено, что это было циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма". "Потребовано от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Беларуси", - заявил министр.
Латвия высылает посла и всех дипломатов посольства Белоруссии в стране в ответ на требование Минска послу и всем сотрудникам диппредставительства республики покинуть Белоруссию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.
"Можем подтвердить, что посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис сегодня был вызван в МИД Белоруссии и ознакомлен с требованием белорусской стороны послу и всем сотрудникам посольства покинуть эту страну", - сказал он. "Реагируя на это решение, в МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами", - отметил Бекерис.
Напомним, что государственный флаг Белоруссии, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, в понедельник был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщило агентство LETA, флаг собственноручно заменили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.
23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси.