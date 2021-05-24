Открылся прием документов в Академию Сил обороны

Вступительные экзамены пройдут в промежутке с 12 по 15 июля в стенах Академии Сил обороны в Тарту. Рейтинг абитуриентов будет выстроен в том числе на основе результатов тестов на физическую подготовку и профригодность. Проходной балл вычисляется путем суммирования результатов всех тестов, его порог составляет 46,66% от максимальной суммы.

Вступительные экзамены возможно сдать в том числе до начала срочной службы, но зачисление на курс происходит после ее прохождения.

Академия Сил обороны предлагает высшее прикладное обучение длительностью в три года. Выпускники становятся офицерами сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. Обучение морских специалистов частично происходит при Морской академии TalTech, а авиационных при Эстонской летной академии.

Во время учебы всем кадетам гарантирована ежемесячная плата в размере не менее 800 евро, бесплатное место проживания в общежитии и медицинская помощь в центре Тарту.