24.05.2021, 19:22
Новые споры о возникновении COVID-19: американская разведка выяснила, что ещё в ноябре 2019 года серьёзно заболели трое сотрудников лаборатории в Ухане(3)
Foto: Argo Ingver
Согласно данным ранее не подлежащего разглашению отчёта разведки США, в ноябре 2019 года трое учёных из китайского Института вирусологии в Ухани почувствовали себя настолько плохо, что их пришлось госпитализировать. Благодаря этому факту может быть инициировано новое исследование, мог ли вирус COVID-19 каким-то образом утечь из лаборатории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.