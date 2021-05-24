Здоровье
24.05.2021, 19:22

Новые споры о возникновении COVID-19: американская разведка выяснила, что ещё в ноябре 2019 года серьёзно заболели трое сотрудников лаборатории в Ухане

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Andrei Sõritsa
Andrei Sõritsa
Foto: Argo Ingver
Согласно данным ранее не подлежащего разглашению отчёта разведки США, в ноябре 2019 года трое учёных из китайского Института вирусологии в Ухани почувствовали себя настолько плохо, что их пришлось госпитализировать. Благодаря этому факту может быть инициировано новое исследование, мог ли вирус COVID-19 каким-то образом утечь из лаборатории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В данном отчёте излагается более подробная информация, чем та, что была указана в информационном бюллетене Госдепартамента США, выпущенного в последние дни правления Трампа. В этом документе говорилось, что у нескольких исследователей из лаборатории — центра по изучению коронавирусов и других патогенов, осенью 2019 года появились ”симптомы, проявляющиеся как при COVID-19, так и при обычных сезонных заболеваниях”.

Данные о том, сколько учёных заболело, когда именно это произошло, сколько раз они посещали больницу, были разглашены накануне заседания руководства Всемирной организации здравоохранения, в ходе которого планируется обсуждение следующего этапа расследования происхождения COVID-19.

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