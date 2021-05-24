Официальный флаг Беларуси в Риге заменили на бело-красно-белый

Замену белорусского флага около гостиницы лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что этот жест — инициатива Рижской думы, доверенная ему белорусской оппозицией. По его словам, замена флага — шаг поддержки тех, кто "страдает от режима Александра Лукашенко".

В свою очередь, Ринкевич отметил, что одно дело — ввод санкций или декларация различных заявлений, тогда как шаг по смене флага, как символический акт, являетсяя более сильным.

Действия рижских властей по замене флага Беларуси не помешают сборной страны по хоккею продолжить выступление на чемпионате мира под официальной символикой государства. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

"Сборная Беларуси продолжит выступление на чемпионате мира по хоккею под официальным государственным флагом", — сообщили в федерации.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Изначально турнир должны были принимать Минск и Рига, но Международная Федерация хоккея под давлением европейских политиков и спонсоров в начале года приняла решение перенеста матчи из Беларуси в другое место. В итоге Рига получила право провести весь турнир.

Во время ЧМ-2021 на улицах Риги установлены флаги стран-участниц турнира. Их установкой занималась Рижская дума в сотрудничестве с организаторами турнира и IIHF.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси.