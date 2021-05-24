Кая Каллас обсудит с лидерами стран ЕС сильный ответ Беларуси

По словам премьер-министра Каи Каллас, Европейский союз должен сообща ответить на действия Белоруссии. ”Случай Протасевича — это не просто угроза международной гражданской авиации, это похищение человека по инициативе государства. Сегодня Совет должен дать Белоруссии очень четкий и сильный ответ, что подобное преступление совершенно неприемлемо в цивилизованном мире. За этим должно последовать четкое наказание в виде санкций и других возможных мер, касающихся использования воздушного пространства Белоруссии для международных полетов”, — подчеркнула Каллас и призвала белорусские власти немедленно освободить журналиста и его спутницу, задержанных во время полета.

Встреча лидеров стран ЕС начнется с обсуждения за ужином внешнеполитических вопросов. Действующий председатель Совета Шарль Мишель вчера вечером добавил в повестку дня вопрос о вынужденной посадке пассажирского самолета белорусскими властями и о реакции Евросоюза на это в виде возможных последствий и санкций. Руководители стран ЕС продолжат стратегическое обсуждение на тему России. Они также обсудят текущее состояние отношений между ЕС и Великобританией. Лидеры стран ЕС также коротко рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке и приготовления к предстоящему саммиту ЕС–США, который состоится в середине июня.

Второй день встречи Совета продолжится обсуждением ситуации с COVID-19 и дальнейших шагов. Руководители стран ЕС сфокусируются на вопросах, связанных с использованием цифровой справки ЕС по COVID-19, чтобы как можно скорее восстановить свободное передвижение людей, а также вопросах предоставления вакцин третьим странам.