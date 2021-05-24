ВИДЕО | На выходных в Таллинне и пригороде прокатилась волна краж автомобильных зеркал

Вот только пара из них. 22 мая полиции сообщили, что в Пирита на Пуне теэ с машины Audi A7 были сняты оба боковых зеркала. Общий ущерб от кражи составил 2000 евро, к тому же на правой двери появилась царапина, а это еще 1500 евро ущерба.

В том же районе на Вахулилле теэ с Mercedes-Benz также сняли два зеркала (ущерб около 1000 евро). Предлагаемое вам видео сделано в этом же районе.

Ведущий следователь Ида-Харьюского отделения полиции Ян Лантс сказал Delfi, что к сегодняшнему дню в полицию поступило более 20 сообщений о краже зеркал, в настоящее время идет работа на местах совешения преступлений.

"Предварительно известно, что украдены зеркала различных автомобильных марок, кражи имели место в столичном районе Пирита и в Пеэтри (волость Раэ)", — сказал он и добавил, что большим подспорьем в работе полиции являются камеры наблюдения, установленные на жилых домах.

"Советуем всем домовладельцам регулярно проверять камеры видеонаблюдения на предмет их рабочего состояния", — добавил Лантс.

На данный момент подозреваемых в кражах нет.