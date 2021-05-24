КАРТА | Ласнамяэ и Кесклинн соединит новая велосипедная дорожка

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, проект необходим для расширения основной сети велодорожек.

”Мы хотим построить безопасные велодорожки между двумя районами, и улучшить внутреннее сообщение в них, — сказал Калле Кландорф. — Строительство нового отрезка отделит автомобилистов от велосипедистов, тем самым безопасность участников движения существенно повысится. Вдоль велосипедной дорожки будет построена отдельная пешеходная дорожка. По обочинам велосипедной дорожки запланирована расстановка городской мебели, также будут применены разнообразные ландшафтные решения, поддерживающие сохранение видового разнообразия. Разумеется, этот проект станет вкладом в создание чистой, экологичной и привлекательной городской среды”.

С появлением дорожки между улицами Валге, Смуули, Лийкури и парком Тондираба районы Ласнамяэ и Кесклинн станут частью единой сети дорожек для легкого транспорта. На втором этапе строительства планируется соединить улицу Валге с парком Кадриорг, то есть сделать спуск с таллиннского глинта в Кадриорг, сделав представительский парк города более доступным для жителей восточной части Таллинна. Из Кадриорга по улице Вейценберги и Нарвскому шоссе можно добраться до центра города.

Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет пояснил, что строительство сети велодорожек в Ласнамяэ начнется уже в этом году — в итоге между парком Тондираба и улицей Вана-Куули появится безопасная велодорожка.

”В данный момент мы обнародовали эскиз первого этапа этой дорожки и приглашаем всех жителей района высказать по нему свое мнение, — сказал старейшина района Владимир Свет. — На планируемом маршруте расположены пять крупных учебных заведений и множество центров притяжения, тем самым новая дорожка даст тысячам людей прекрасную возможность добираться до работы или в школу на велосипеде. Наша цель — сделать велосипед столь же важным транспортным средством повседневного передвижения, как автобус и автомобиль”.