Андрей Коробейник выдвинут кандидатом в мэры Пярну от Центристской партии

В правление были выбраны Хиллар Тальвик, Антс Лопсик, Мерике Тухканен, Варье Типп, Аво Кеель, Марко Шорин, Владимир Землянников, Индрек Алекырс, Маргус Муст, Аннели Уусталу, Андрес Аннаст и Анне Беткер. Вице-председателями были назначены Варье Типп и Аво Кеэль.

Председатель Центристской партии Юри Ратас в своём выступлении на конгрессе заявил, что целью партии на местных выборах в Пярнуском уезде должны стать сильные списки не только в самом Пярну, но и в других самоуправлениях уезда. "В нашей партии есть замечательные кандидаты в Тори, Хяядемеесте, Саарде. Выборы будут непростыми, но я уверен, что партия сможет укрепить свои позиции в самоуправлениях Пярнумаа", — отметил Ратас.

Сам Андрей Коробейник стал кандидатом в мэры города Пярну от Центристской партии. Главной темой на выборах он считает постройку нового моста в центре города. Председатель горсобрания отметил, что к строительству моста город приступит осенью этого года, но вопрос в том, что ждёт Пярну в будущем.

"Депутаты от Isamaa и Партии реформ на уровне правительства пытаются остановить строительство нового моста. Их деятельность вредит нашему городу. Я участвую в выборах для того, чтобы интересы Пярну были защищены и в дальнейшем", — добавил Коробейник.