Участники экспедиции в Арктику возьмут с собой в дорогу 370 кг мяса

Во имя общей будущей цели крупнейшее в Эстонии предприятие пищевой промышленности HKScan Estonia, ассортимент которого включает продукцию Rakvere и Tallegg, вносит свой вклад и предоставляет членам экипажа в дорогу 370 кг местной свинины, говядины и куриного мяса.

Руководитель экологической экспедиции Тийт Пруули и остальные 12 членов экипажа парусника хотят, чтобы повседневная жизнь на судне также была как можно более безвредной для окружающей среды. ”По этой причине мы уже в Эстонии загрузили в морозильные камеры на судне 370 кг отечественного мяса”, — прокомментировал Пруули.

Пруули добавил, что потреблением местной эстонской продукции можно существенно сократить свой экологический след на планете, поскольку местные продукты выращиваются и изготавливаются здесь же, в Эстонии, и имеют короткие цепочки поставок, а приятным бонусом являются свежесть и качество.

В экспедицию в Арктику на паруснике Admiral Bellingshausen отправится экипаж из 12 человек, в их числе Президент Республики, ученые и журналисты. Предположительно экспедиция продлится до октября.