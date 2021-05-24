Стало известно, кто из хоккеистов НХЛ усилит сборную России на ЧМ в Риге

В понедельник стало известно, что Тарасенко, Орлов и Самсонов дали согласие на участие в чемпионате мира в Латвии в составе сборной России. Как Ротенберг сообщил ТАСС, хоккеисты прибудут в расположение сборной в течение нескольких дней.

"Главное, чтобы ребята сейчас приехали. Мы уже отправили официальные письма, находимся на связи с клубами и генеральными менеджерами, поэтому дожидаемся игроков, и наша заявка закрывается", — сказал Ротенберг.

В ночь на понедельник "Сент-Луис" и "Вашингтон" завершили участие в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в первом раунде "Колорадо" (0-4) и "Бостону" (1-4) соответственно. Тарасенко пропустил большую часть сезона, отыграв в регулярном чемпионате 24 матча, в которых набрал 14 (4 гола + 10 передач) очков. Орлов в "регулярке" сыграл в 51 встрече и набрал 22 (8+14) очка. Самсонов в прошедшем сезоне провел 19 матчей, из которых выиграл 13, а в двух отыграл "на ноль".

Тарасенко является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, Орлов — чемпионом мира 2014 года и трехкратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017, 2019).

Капитан ”Вашингтона” Александр Овечкин не сможет принять участия в ЧМ из-за большого числа травм, полученных в матчах чемпионата НХЛ и Кубка Стэнли.

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало — 16:15).