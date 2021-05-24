Новости Эстонии
24.05.2021, 15:33

Руководитель парламентской группы по связям с Беларусью не выразил поддержку похищенному журналисту

 
Херман Келомеэс
Tiit Blaat
После вчерашних событий, связанных с принудительной посадкой самолета и задержания белорусского блогера и главреда информационного ресурса NEXTA Романа Протасевича, многие эстонские политики выступили с заявлениями. Уже вечером в воскресенье председатели внешнеполитических комиссий парламентов Балтийских стран совместно с коллегами из США, Великобритании, Германии, Польши и Ирландии подписали совсместное заявление.

Председатель парламентской группы Эстония — Беларусь Игорь Кравченко (Центристская партия) взял слово только того, когда Delfi попросил его высказать свое мнение.

Опубликованное Кравченко в Facebook мнение в отличие от высказанного в Эстонии и на Западе возмущения выделяется сдержанностью, причем жизненно опасная ситуация, в которой оказался Протасевич, не нашла упоминания, не говоря уже о его поддержке.

Кравченко: события в Беларуси всегда вызывают оживленное обсуждение

"Происходящие в Беларуси политические события всегда вызывают оживленное обсуждение. Принудительная посадка гражданского самолета — не первый подобный инцидент на международном уровне. Со своей стороны я осуждаю такие действия, не важно от какой страны они исходят. В случае конфликтов и проведения операций нужно прежде всего обеспечить, чтобы не были в опасности жизни обычный людей, не пострадали бы невинные люди. По данному инциденту нужно обязательно провести тщательное расследование и донести его результаты до общественности", — написал депутат Рийгикогу.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел Протасевич, в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси.