ОНЛАЙН: Латвия встречается с аутсайдером чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии начала домашний чемпионат мира с победы над канадцами (2:0), но на следующий день уступила в серии послематчевых буллитов казахстанцам (2:3). В первом матче шайбы забрасывали Микс Индрашис и Оскар Батня, во втором — Дарзиньш и Рихард Букартс. Ворота в обоих матчах защищал Матис Кивлениекс: против Канады он сделал 38 сейвов, против Казахстана — 30 сейвов.

В матче с канадцами Батня получил травму и пропустил матч с казахстанцами. Скорее всего, он не сыграет и против итальянцев.

После двух туров в группе В лидирует Германия (6 очков), у Латвии, Казахстана, Финляндии — по 4 очка, у США и Норвегии — по 3, у Канады и Италии — ни одного.

Итальянцы на старте турнира крупно проиграли немцам (4:9), а потом и норвежцам (1:4). В первом матче шайбы у Италии забрасывали Петан, Фриго, Бардаро и Франк, во втором — снова Франк. В обоих матчах ворота итальянцев защищал Фацио, который сделал 78 сейвов за две игры.

В преддверии матча против сборной Латвии ассистент главного тренера итальянской сборной Джордио де Бетин (главный тренер Грег Айрленд во время ЧМ-2021 консультирует команду по видеосвязи) отметил, что "Латвия — сильная команда. Нам тяжело давались матчи против нее в последние годы. Видел ее отличную игру против канадцев, но затем у них было неприятное поражение от Казахстана. Латвия — хозяйка турнира, поэтому ожидаю очень трудный матч. Уважаю латвийскую сборную: в последние годы она очень прогрессировала".

Сборная Италии многие годы является "лифтовой" командной: то поднимается в элитный дивизион, то опускается рангом ниже. В 2018 году итальянцы выиграли турнир первого дивизиона, а через год сумели удержаться в элите (14-е место среди 16 участников). Всего Италия выступала на 55 чемпионатах мира (27 — в элитном дивизионе).