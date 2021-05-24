ОНЛАЙН: Латвия встречается с аутсайдером чемпионата мира по хоккею
Сборная Латвии начала домашний чемпионат мира с победы над канадцами (2:0), но на следующий день уступила в серии послематчевых буллитов казахстанцам (2:3). В первом матче шайбы забрасывали Микс Индрашис и Оскар Батня, во втором — Дарзиньш и Рихард Букартс. Ворота в обоих матчах защищал Матис Кивлениекс: против Канады он сделал 38 сейвов, против Казахстана — 30 сейвов.
В матче с канадцами Батня получил травму и пропустил матч с казахстанцами. Скорее всего, он не сыграет и против итальянцев.
После двух туров в группе В лидирует Германия (6 очков), у Латвии, Казахстана, Финляндии — по 4 очка, у США и Норвегии — по 3, у Канады и Италии — ни одного.
Итальянцы на старте турнира крупно проиграли немцам (4:9), а потом и норвежцам (1:4). В первом матче шайбы у Италии забрасывали Петан, Фриго, Бардаро и Франк, во втором — снова Франк. В обоих матчах ворота итальянцев защищал Фацио, который сделал 78 сейвов за две игры.
В преддверии матча против сборной Латвии ассистент главного тренера итальянской сборной Джордио де Бетин (главный тренер Грег Айрленд во время ЧМ-2021 консультирует команду по видеосвязи) отметил, что "Латвия — сильная команда. Нам тяжело давались матчи против нее в последние годы. Видел ее отличную игру против канадцев, но затем у них было неприятное поражение от Казахстана. Латвия — хозяйка турнира, поэтому ожидаю очень трудный матч. Уважаю латвийскую сборную: в последние годы она очень прогрессировала".
Сборная Италии многие годы является "лифтовой" командной: то поднимается в элитный дивизион, то опускается рангом ниже. В 2018 году итальянцы выиграли турнир первого дивизиона, а через год сумели удержаться в элите (14-е место среди 16 участников). Всего Италия выступала на 55 чемпионатах мира (27 — в элитном дивизионе).
Во время подготовки к ЧМ-2021 итальянцы столкнулись с большими сложностями при комлпектовании состава. Незадолго до вылета в Ригу среди игроков и персонала "Скуадра адзурры" выявили 15 случаев Covid-19. Инфицированных игроки поделили на две группы: в одну попали те, кто точно не поедет на ЧМ, в другую — те, участие которых еще допускалось. Остался в итоге без чемпионата мира и опытный вратарь Бернард, основной голкипер сборной на ЧМ-2019 (в матче против Латвии отразил 62 бросков из 65).
В Ригу не прилетел и главный тренер сборной Италии Грег Айрленд: 56-летний канадец консультирует команду в удаленном режиме. Президент FISG Андреа Джиос заявил, что даже несмотря на вспышку Covid-19 сборная Италии не снимется с турнира, и при худшем сценарии сыграет молодежным составом.
В итоге на чемпионат мира отправились 23 игрока. В итальянской заявке оказались 12 дебютантов: все три вратаря, пять защитников и четыре нападающих. Среди дебютантов стоит отметить 16-летнего Дамиана Клару — он стал самым юным вратарем в истории чемпионатов мира, попавшим в заявку на турнир. А самый возрастной — 39-летний нападающий Марко Роса, набравший в этом сезоне 45 очков в 30 матчах за "Асиаго".
Девять игроков из сборной Италии представляют клуб "Больцано", выступающий в лиге ICEHL, еще пятеро — из "Асиаго", остальные играют в низших и юниорских лигах Швейцарии, Австрии и Германии.
На чемпионатах мира сборные Латвии и Италии встречались восемь раз. Перевес на стороне Латвии — пять побед, одна ничья и два поражения. Последние четыре матча завершались в пользу сборной Латвии, в том числе поединок 2017 года в Кельне (2:1), который был выигран благодаря голу Андриса Джериньша на 59-й минуте, и встреча на ЧМ-2019 в Братиславе (3:0).