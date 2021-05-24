Новости Эстонии
24.05.2021, 14:16

"Необходимо принимать самые жесткие меры". Юферева-Скуратовки назвала Лукашенко диктатором, применяющим агрессию

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Riigikogulased saabuvad tööle, Maria Jufereva-Skuratovski
Riigikogulased saabuvad tööle, Maria Jufereva-Skuratovski
Foto: Tiit Blaat
Член депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям c Беларусью Мария Юферева-Скуратовки прокомментировала инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Необходимо детально разбираться а ситуации, но пока произошедшее в небе над Беларусью и дальнейшее развитие событий выглядит, как выходящее за рамки здравого смысла.

К сожалению в 21 веке на европейском континенте мы сталкиваемся с ситуацией, когда диктатор позволяет себе применять агрессию, участие СУ-39, в отношении гражданского воздушного судна иностранного государства.

Считаю, что данный инцидент необходимо всесторонне исследовать, и если сложившаяся, картина подтвердится, то необходимо принимать самые жесткие меры, вплоть до применения санкций на закрытие воздушного сообщения с компаниями связанными с Беларусью, и осуществляющими перелеты в эту страну, до освобождения и беспрепятственного перемещения Романа Протосевича в страну ЕС".

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