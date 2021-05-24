Футзал Украины: Ураган приносит счастье!
После двух домашних поражений в Херсоне (0:3, 2:3) перед «Продэксимом» стояла очень сложная задача: нужно было забирать две игры в Ивано-Франковске и возвращать серию домой. В третьем матче нерв соперничества ощущался настолько, что невооруженным глазом было видно, под каким давлением находятся игроки обеих команд. Весь первый тайм команды уделяли максимум внимания оборонительным действиям, поскольку значение первого гола по такой игре было просто невозможно переоценить. Хозяева паркета за первые 20 минут создали чуть больше опасных моментов и были близки к голу, но за «мельников» сыграла перекладина. Более того, херсонцам удалось уйти на перерыв, ведя в счете: Зварич огорчил хозяев «голом в раздевалку», принеся своей команде очень важное преимущество перед второй частью матча. После перерыва «Продэксим» имел несколько неплохих шансов для того, чтобы закрепить своё преимущество, но голкипер «драконов» Роман Колток совершил несколько эффектных сэйвов, оставив свою команду в игре. Вдохновенная игра голкипера передалась его одноклубникам, и «Ураган» сумел восстановить равенство на табло. Марьян Масевич оказался в нужном месте в нужное время и слёта вогнал мяч в ворота гостей – 1:1. После забитого мяча «Ураган» выглядел интереснее соперника и вполне мог склонить чашу весов в свою сторону ещё до завершения второго тайма, но, тем не менее, основное время матча закончилось вничью. Дополнительное время стартовало с гола «Урагана»: Тарас Онуфрак завершил быструю контратаку хозяев, приблизив свой клуб к столь желанному титулу. Однако у «мельников» было другое мнение: второй экстра-тайм начался с гола Волянюка, который сравнял счёт, а всего минуту спустя Зварич реализовал десятиметровый, позволив «Продэксиму» выйти вперёд. Для того, чтобы спасти игру, у хозяев было совсем мало времени: заменив вратаря на полевого игрока, «Урагану» не удалось организовать успешный розыгрыш, а гости свой шанс использовали – Сорокин подвёл черту под матчем, отправив мяч в пустые ворота. Таким образом, серия продлилась до четвёртого матча, который состоялся на следующий день.
Как и в третьем матче, инициативой в первом тайме вновь владел «Ураган», но лишь с той разницей, что на этот раз хозяевам удалось трансформировать преимущество в забитый мяч – своё имя в протокол записал Кордоба. Он же мог и увеличить отрыв, но под занавес первого тайма мяч после его удара потряс штангу. Если днём ранее на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей, то на этот раз первый тайм выиграли «драконы». Однако, как и в третьем матче, счёт стал равным уже в самом дебюте второй половины: Рониньо дальним ударом восстановил паритет. Впрочем, счёт оставался равным лишь две минуты: после пропущенного мяча хозяева паркета провели, пожалуй, лучший отрезок в матче. Абакшин вновь вывел «Ураган» вперёд на 24 минуте, а ещё две минуты спустя Коваль успешно завершил розыгрыш углового – 3:1. Хозяева сделали серьезную заявку на завершение серии, но «мельники» и не думали сдаваться: Даниэль Роза мастерски исполнил удар со средней дистанции, сократив счёт до минимума, что, впрочем, стало последним результативным действием херсонцев в этом матче, а вместе с тем и в сезоне. «Продэксим» заканчивал встречу с пустыми воротами, но разыграть лишнего гости не смогли, порой сбиваясь на навал, футболисты «Урагана» же свои шансы не упустили: Абакшин и Шеремета ещё по разу записали свою фамилию на табло, доведя счёт до итоговых 5:2.
«Ураган» впервые за 10 лет стал чемпионом Украины, сумев прервать серию «Продэксима» из четырёх титулов к ряду. Как справедливо отметил главный тренер херсонцев Андре Броканелло, его команда проиграла серию в домашних матчах. Против такой тактически оснащённой команды, как «Ураган», спасти серию после 0-2 в домашних играх было чрезвычайно сложной задачей. В конечном итоге, чуда не произошло, и спустя долгое время Украина получила нового чемпиона.