Футзал Украины: Ураган приносит счастье!

После двух домашних поражений в Херсоне (0:3, 2:3) перед «Продэксимом» стояла очень сложная задача: нужно было забирать две игры в Ивано-Франковске и возвращать серию домой. В третьем матче нерв соперничества ощущался настолько, что невооруженным глазом было видно, под каким давлением находятся игроки обеих команд. Весь первый тайм команды уделяли максимум внимания оборонительным действиям, поскольку значение первого гола по такой игре было просто невозможно переоценить. Хозяева паркета за первые 20 минут создали чуть больше опасных моментов и были близки к голу, но за «мельников» сыграла перекладина. Более того, херсонцам удалось уйти на перерыв, ведя в счете: Зварич огорчил хозяев «голом в раздевалку», принеся своей команде очень важное преимущество перед второй частью матча. После перерыва «Продэксим» имел несколько неплохих шансов для того, чтобы закрепить своё преимущество, но голкипер «драконов» Роман Колток совершил несколько эффектных сэйвов, оставив свою команду в игре. Вдохновенная игра голкипера передалась его одноклубникам, и «Ураган» сумел восстановить равенство на табло. Марьян Масевич оказался в нужном месте в нужное время и слёта вогнал мяч в ворота гостей – 1:1. После забитого мяча «Ураган» выглядел интереснее соперника и вполне мог склонить чашу весов в свою сторону ещё до завершения второго тайма, но, тем не менее, основное время матча закончилось вничью. Дополнительное время стартовало с гола «Урагана»: Тарас Онуфрак завершил быструю контратаку хозяев, приблизив свой клуб к столь желанному титулу. Однако у «мельников» было другое мнение: второй экстра-тайм начался с гола Волянюка, который сравнял счёт, а всего минуту спустя Зварич реализовал десятиметровый, позволив «Продэксиму» выйти вперёд. Для того, чтобы спасти игру, у хозяев было совсем мало времени: заменив вратаря на полевого игрока, «Урагану» не удалось организовать успешный розыгрыш, а гости свой шанс использовали – Сорокин подвёл черту под матчем, отправив мяч в пустые ворота. Таким образом, серия продлилась до четвёртого матча, который состоялся на следующий день.