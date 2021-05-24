ЧМ-2021: Россия потерпела первое поражение в Риге

Заброшенной шайбой в составе россиян отметился Александр Барабанов (32-я минута). У словаков отличились Милош Келемен (31), Мартин Гернат (54) и Марек Дялога (59), забивший в пустые ворота.

Россия и Словакия заработали по 6 очков в двух стартовых матчах чемпионата мира в Риге. Поэтому борьба шла за первое место в группе. Команда Валерия Брагина одержала две победы на старте турнира – над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1). Словакия победила Беларусь (5:2) и Великобританию (2:1).