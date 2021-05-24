Россия выдала Эстонии мужчину, который стрелял незнакомцу в живот и уклонялся от наказания

В августе 2018 года Тармо Лаази стрелял на участке соседа в живот мужчине, которого он посчитал вором, ворующим лес. Суд в прошлом году признал Лаази виновным как в незаконном владении оружием,, так и в покушении на убийство. Пострадавшего позднее пришлось несколько раз прооперировать, и он более чем на полгода потерял способность работать.