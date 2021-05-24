24.05.2021, 13:15
Россия выдала Эстонии мужчину, который стрелял незнакомцу в живот и уклонялся от наказания(8)
В декабре прошлого года полиция объявила в розыск 62-летнего Тармо Лаази, которого Харьюский уездный суд в 2019 году приговорил к шести годам тюрьмы.
В августе 2018 года Тармо Лаази стрелял на участке соседа в живот мужчине, которого он посчитал вором, ворующим лес. Суд в прошлом году признал Лаази виновным как в незаконном владении оружием,, так и в покушении на убийство. Пострадавшего позднее пришлось несколько раз прооперировать, и он более чем на полгода потерял способность работать.
Хотя суд признал, что Лаази сожалеет о случившемся, все-таки пришли к выводу, что Лаази не должен был идти на участок соседа в кого-либо стрелять. Вооруженность, по оценке суда, показывала готовность Лаази в кого-то стрелять, что также делает случившееся покушением на убийство. По оценке суда, у Лаази не было никакой причины считать, что вторая сторона вооружена.