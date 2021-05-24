29-летний заключенный совершил самоубийство

В прошлом году в тюрьмах было совершено три самоубийства, а в 2019 — четыре. Согласно исследованию, проведенному в 2016–2017 годах Министерством юстиции, у 43% заключенных были диагностированы душевные расстройства, а у половины из них было сразу несколько разных диагнозов.

Расстройства чаще возникают у молодых заключенных — почти у половины 20–29-летних заключенных есть диагнозы. На основе исследования можно сделать заключения, что душевные расстройства недостаточно диагностируются как в тюрьмах, так и в обществе в целом.

В исследовании также приводятся подсчеты, что самоубийство в тюрьме затрагивает в среднем 100 человек, начиная с тюремных сотрудников и других заключенных, и заканчивая близкими и друзьями самоубийцы.

Хотя самоубийств в тюрьмах меньше, то причинение себе телесных травм встречается чаще, около 100-170 случаев в год.