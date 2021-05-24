За рубежом
24.05.2021, 13:24

Министр сообщения Латвии: airBaltic решила не летать над Беларусью

 
Foto: Andres Putting
Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над Беларусью. Но официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято, заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс. Об этом сообщает rus.Delfi.lv.

По его словам, решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолёт Ryanair на борту которого находился член Координационного совета оппозиции Беларуси, оппозиционный журналист Роман Протасевич, является неординарной ситуацией, которая задает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси, пишет портал rus.lsm.lv.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - сказал министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта Рига и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.