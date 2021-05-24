Отец Романа Протасевича о задержании сына: ”Террористический акт страшен не тем, что он произошёл, а своими последствиями”

О том, что Роман задержан, родители узнали из Телеграм-каналов, до сих пор остающихся для них основными источником информации. О том, что сын вылетает именно 23 мая, им известно не было, но они об этом предполагали.

”Не обманешь родительское сердце”, — говорит Протасевич-старший.

Выйти на связь с Романом родители пытались ещё до того, как он вылетел из Афин, но у них это сделать не получилось. Они знали, что он не один, но, так как не знакомы с его девушкой, с ней связаться тоже не могли.

Дмитрий Протасевич — бывший военный — считает, что операцию готовили не одну неделю и предполагает, что спецслужбы Беларуси занимались этим не одни, так как операция носила слишком масштабный характер.

”Нелепость происходящего заключается в том, что это происходит у нас в двадцать первом веке в центре Европы, — возмущается Протасевич. — [Это было сделано] для того, чтобы плюнуть в мнение международного сообщества, нарушить все правила международного сотрудничества. Очень многие страны называют это террористическим актом, и я целиком с этим согласен. Террористический акт страшен не тем, что он произошёл, а своими последствиями”.

Родители Романа Протасевича уехали из Беларуси восемь месяцев назад, опасаясь преследования по политическим мотивам из-за деятельности сына. Приказом президента Беларуси от 4 мая 2021 года Дмитрия Протасевича и ещё нескольких его коллег-офицеров лишили воинского звания. А страны Евросоюза, по словам отца Романа, достаточно бережно и с высокой долей ответственности относятся к людям, которые покинули свою страну по политическим мотивам, опасаясь репрессий.

"Режим — это какая-то агония, по-другому я сказать не могу", — отмечает Протасевич-старший.

Он делится своими переживаниями, отмечая, что не знает, где находится его сын и что с ним происходит.