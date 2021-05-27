Анатомия долгового рабства: как кредит с запредельной процентной ставкой оставил семью без дома

Алари, Олави, Энели, Элери, Марго, Биргит, Кермо, Берит, Танель и Таури. Это имена детей 46-летней Пилле Айм и 44-летнего Ааду Маргуса. В феврале 2017 года они твердо решили взять кредит на покупку нового жилья — присмотрели небольшой дом на улице Тооминга в Валга.

Целевое учреждение Kredex обещало помочь Пилле и Ааду 5000 евро, но дом стоил 7900. Недостающие деньги Пилле получила в Bondora: в феврале 2017 года она заключила договор о кредите за номером BL616458 — заняла 4295 евро.

Пилле должна была выплачивать по 146 евро ежемесячно на протяжении четырех лет, то есть, в итоге вернуть 7050 евро.

Теперь, четыре года спустя, Пилле сидит за кухонным столом. На коленях Пилле ноутбук. Она проверяет остаток кредита в Bondora. ”Ничего не понимаю”, — говорит Пилле.

Тем не менее, она осознает, что должна. А дом, для покупки которого четыре года назад она заняла денег, выставлен на продажу.