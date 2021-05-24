24.05.2021, 11:56
Ильвес призвал отстранить Беларусь от участия в чемпионате мира по хоккею
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой (IIHF) отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге ЧМ.
”Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира”, — написал Ильвес в соцсетях.
”Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия”.
О том, как развиваются события после минского инцидента, читайте в нашем блоге.