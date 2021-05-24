Ильвес призвал международную федерацию хоккея отстранить Беларусь от участия в ЧМ

”Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира”, — написал Ильвес в соцсетях.

”Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия”.

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