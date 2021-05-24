Свободных номерков на вакцинацию все больше. Министерство планирует новую кампанию

”Сегодня утром было более 2400 номерков, из них 1800 в Ида-Вирумаа. Немного номерков есть и в Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа”, — сказал представитель команды вакцинации Геа Отса.

Большая часть народа посетила портал пациентов на выходных: за 48 часов было совершено 30 800 бронировок.

После утверждения поставок на вторую-третью неделю июня, будут постепенно добавляться и другие номерки.

Не исключено, что Министерство социальных дел запустит новую кампанию, призывающую людей вакцинироваться.

За выходные на вакцинацию от COVID-19 записались более 30 000 человек

За эти выходные в государственной электронной регистратуре и по государственному информационному номеру 1247 было сделано 30 847 бронирований на вакцинацию от COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро было доступно почти 2 400 свободных номерков на вакцинацию.

”Подтверждение о поставках новых партий вакцины поступит на этой неделе, и самое позднее к концу недели мы добавим больше свободных номерков на вторую неделю июня и так далее. На данный момент кажется, что те, кто хотел быстрее получить вакцину ее уже получили, поэтому теперь бронирование номерков проходит в более спокойном темпе. В мае и июне все желающие получат первую дозу вакцины”, — сказал руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

Помимо электронной регистратуры время на вакцинацию от COVID-19 можно также забронировать по государственному информационному номеру 1247, который работает семь дней в неделю с 8:00 до 20:00. Эта возможность в первую очередь предназначена для людей, у которых возникли трудности с онлайн-бронированием.