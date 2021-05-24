Свободных номерков на вакцинацию все больше. Министерство планирует новую кампанию(22)
”Сегодня утром было более 2400 номерков, из них 1800 в Ида-Вирумаа. Немного номерков есть и в Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа”, — сказал представитель команды вакцинации Геа Отса.
Большая часть народа посетила портал пациентов на выходных: за 48 часов было совершено 30 800 бронировок.
После утверждения поставок на вторую-третью неделю июня, будут постепенно добавляться и другие номерки.
Не исключено, что Министерство социальных дел запустит новую кампанию, призывающую людей вакцинироваться.
За выходные на вакцинацию от COVID-19 записались более 30 000 человек
За эти выходные в государственной электронной регистратуре и по государственному информационному номеру 1247 было сделано 30 847 бронирований на вакцинацию от COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро было доступно почти 2 400 свободных номерков на вакцинацию.
”Подтверждение о поставках новых партий вакцины поступит на этой неделе, и самое позднее к концу недели мы добавим больше свободных номерков на вторую неделю июня и так далее. На данный момент кажется, что те, кто хотел быстрее получить вакцину ее уже получили, поэтому теперь бронирование номерков проходит в более спокойном темпе. В мае и июне все желающие получат первую дозу вакцины”, — сказал руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.
Помимо электронной регистратуры время на вакцинацию от COVID-19 можно также забронировать по государственному информационному номеру 1247, который работает семь дней в неделю с 8:00 до 20:00. Эта возможность в первую очередь предназначена для людей, у которых возникли трудности с онлайн-бронированием.
Самостоятельно забронировать время получения второй дозы вакцины нельзя, дату и время назначают при получении первой прививки. Необходимо также отметить, что вторая прививка делается в том же месте, что и первая и той же вакциной. Исключение составляет вакцина Janssen от COVID-19, которая состоит из однократной дозы. ”Пожалуйста, примите во внимание время и место получения второй дозы вакцины и обязательно идите ее получать — эффективная защита наступает через две недели после второй инъекции”, — добавил Марек Сеэр.
Без предварительной регистрации поставщики услуги вакцинации просят не приходить — вакцинации живой очереди не будет. Также не рекомендуется делать прививку натощак.
Людям, переболевшим COVID-19, потребуется вакцинация через шесть месяцев после выздоровления, и они получат одну защитную инъекцию. Не нужно записываться на прием раньше.
На этой неделе в Эстонии ожидается 43 290 доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 (24.05), 8 400 доз вакцины Moderna (28.05) и 4 800 доз вакцины Janssen (28.05).
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получил 437 731 человек. Всего 40,7% взрослого населения получили одну дозу вакцины.
Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска, которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества. Официальная информация о вакцинации от COVID-19 на русском языке: https://vaktsineeri.ee/ru/.