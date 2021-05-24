Официальный комментарий Ryanair по поводу рейса Афины-Вильнюс, на котором летел Роман Протасевич

"Авиадиспетческая служба Беларуси оповестила команду самолёта, направлявшегося из Афин в Вильнюс 23 мая, о предполагаемой угрозе на борту и перенаправила самолёт в ближайший аэропорт - Минск.

После того как самолёт благополучно приземлился, всех пассажиров попросили из него выйти, а сотрудники местной службы безопасности провели проверку.

Ничего опасного найдено не было, и представители власти позволили пассажирам и членам команды вернуться на борт. Взлёт разрешили спустя почти семь часов после приземления в Минске.

Самолёт вылетел в Вильнюс в 18:50 по британскому времени (20:50 по местному минскому времени) и благополучно приземлился в 19:25 (21:25 по местному времени).

Компания Ryanair оповестила соответствующие национальные и Европейские агентства по безопасности и приносит искренние извинения за эту досадную задержку рейса, находившуюся вне контроля Ryanair".

Our FR4978 flight has landed safely in Vilnius at 19:25hrs UK time (21:25hrs local time). Here is Ryanair’s statement on today’s diversion to Minsk Airport 👇 pic.twitter.com/i0xhdpwTAF — Ryanair Press Office (@RyanairPress) May 23, 2021