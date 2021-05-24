5 неудачных чемпионатов мира для сборной России

2000-й год. Россия. 11-е место (2-0-4, 16:13)

Чемпионат мира 2000 года российские болельщики до сих пор вспоминают с содроганием. С домашним Чемпионатом мира у России были связаны особые надежды. Тем больнее оказался провал команды: 11-е место, что стало худшим результатом в истории. Укомплектовавшись звездными игроками из НХЛ во главе с Павлом Буре и Валерием Каменским, россияне сели в лужу, проиграв сборным США, Швейцарии, Латвии и Беларуси. В итоге мировое первенство 2000 года стало для российской сборной самым неудачным турниром в истории, по итогам которого предстояло сделать немало выводов.

2004-й год. Чехия. 10-е место (2-0-4, 16:11)

Четыре года спустя после питерского провала сборная России второй раз в истории не сумела дойти до четвертьфинала Чемпионата мира. Неудача случилась на турнире в Чехии. Последний раз сборной России руководил легендарный тренер Виктор Тихонов, но и ему не удалось добиться позитивного результата.

На первенстве мира-2004 состоялся дебют молодого в то время Александра Овечкина, команду пополнили Максим Афиногенов, Илья Ковальчук, Алексей Яшин и Алексей Морозов.

В чемпионат сборная России вкатывалась тяжело, а завершила его и вовсе провально. На втором этапе российская сборная встречалась с тремя сильными командами — сборными Словакии, США и Финляндии и в этой компании выступили крайне неудачно. Сперва россияне уступили словакам (0:2), а ключевым стал поединок против американцев. Как и против шведов, российские хоккеисты вели в счете 2:1, но в третьей двадцатиминутке пропустили две шайбы, причем третью играя в численном большинстве (2:3). В последнем матче команда бледно проиграла сборной Финляндии (0:4) и бесславно покинула чемпионат. Это второй и пока последний раз, когда Россия на Чемпионате мира не попала даже в топ-8.

Внимание! Это реклама азартной игры. Азартные игры не являются способом решения финансовых проблем. Ознакомьтесь с правилами и поступайте ответственно!