Смертельная авария на Лаагна теэ | Халилов получил десять лет тюрьмы, Калашников — три года

Прокурор требовал для обоих обвиняемых по 12 лет тюремного заключения. Халилову и Калашникову было предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса — то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек. Наказание по данной статье предусматривает от 3 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что тяжелая авария произошла на Лаагна теэ в Таллинне вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний Иса Халилов, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку. Два человека погибли, один был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

В октябре Пыхьяская окружная прокуратура направила дело в суд. Кроме Исы обвинения были предъявлены и водителю автомобиля Chevrolet, 29-летнему Вячеславу.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая достигла 190–200 километров в час.

Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в двигавшуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем.