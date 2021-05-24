Урве Пало покидает пост руководителя сети казино

”Ухожу, потому что моя работа в Novoloto закончена. Я могла продолжать на этой позиции еще 20 лет, это было бы удобно, но я за удобством не гонюсь. Честно говоря, я приняла предложение о работе, поскольку оно было сумасшедшим. Сейчас я хочу сделать что-то, имеющее более существенное влияние на общество”, — объяснила Пало.

Она отметила, что уходит не из-за убытков компании, более того — под ее руководством они снизились: ”Про протяжении многих лет убытки предприятия составляли три-четыре миллиона евро, в ситуации, когда коронавируса и в помине не было, а казино были открыты дни напролет. Сейчас же на фоне закрытий и ограничений мы сумели уменьшить убытки до двух миллионов”. Также под ее руководством рыночная доля предприятия выросла с 22% до 29%.

Относительно планов на будущее Пало сказала, что хотела бы вести бизнес-тренинги и тренинги о выгорании и способах борьбы с ним.