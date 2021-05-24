За сутки в Эстонии выявлено 77 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 36 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 30 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 10, в Пярнумаа — девять, в Тартумаа — шесть, в Вырумаа и Вильяндимаа — по пять, в Валгамаа — два и в Ляэне-Вирумаа — один новый случай заражения. На Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пылвамаа, Рапламаа и на Сааремаа новых случаев заражения не прибавилось. У троих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 250,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,3%.

По состоянию на утро 24 мая в больницах находится 187 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 30 пациентов, из которых на управляемом дыхании 17 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 17. Домой выписали двух человек, одного человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 133 человека (71%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 82-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 1 241 зараженный коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 743 истории болезни COVID-19 с 7 398 пациентами.

По состоянию на 24 мая выздоровело 121 114 человек. Из них история болезни 79 508 человек (65,6%) завершена, у 41 606 человек (34,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 395 229 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 128 669.