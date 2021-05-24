Каждый день в Беларуси происходят дикости: проблему этого Сомали в центре континента игнорировать нельзя

Лукашенко удачно прятался за спинами других общепризнанных мировых упырей, подвергая террорру только собственных граждан. Потому и противодействие мира диктатору было лишь на уровне заявлений, санкции — жиденькие.

Но даже к людоедам аппетит приходит во время еды.

Пора и миру уже что-то реальное начинать делать.

А нам вообще всем — внятно, подробно и убедительно напоминать, кому можем, что абсолютно каждый день в Беларуси происходят дикости, сопоставимые с этим авиапиратством. Что проблему этого совсем уже Сомали в центре континента игнорировать нельзя.

Только на текущей неделе в Беларуси захватили сразу 15 человек, чтобы уничтожить крупнейшее медиа. Убили в колонии политзаключенного — того самого, что сообщил на волю о желтых бирках, которые нашивают на ”политических”. Вчера, сегодня и каждый, абсолютно каждый день — пытки и избиения. Даже белорусы уже устали от концентрации и плотности жутких новостей, их ”задидосили” объемом террора; а мир об этом толком и не знает (хватает своих забот). Министр иностранных дел Макей, этот колхозный Риббентроп, разошелся до прямых угроз Европе уничтожением гражданского общества в Беларуси. Террорист, взявший миллионы в заложники. Многим ещё только предстоит понять, что в слове ”террор” тут нет никакого мелодраматического преувеличения.

На одних европейских политиках свет клином не сошелся. С лукашизмом не разорвали ещё куча других бизнесов и институций. А уже пора бы, например:

1) Условный Siemens, который собирается везти Лукашенко турбины (в Германии, наконец, началось хотя бы обсуждение этой темы).

2) Условный Philip Morris, BAT и другая мировая табачка, которая вольно или не вольно поддерживает лукашенковский контрабандный анклав — а не, например, отзывает у контрабандистов право на бренды.