Каждый день в Беларуси происходят дикости: проблему этого Сомали в центре континента игнорировать нельзя
Лукашенко удачно прятался за спинами других общепризнанных мировых упырей, подвергая террорру только собственных граждан. Потому и противодействие мира диктатору было лишь на уровне заявлений, санкции — жиденькие.
Но даже к людоедам аппетит приходит во время еды.
Пора и миру уже что-то реальное начинать делать.
А нам вообще всем — внятно, подробно и убедительно напоминать, кому можем, что абсолютно каждый день в Беларуси происходят дикости, сопоставимые с этим авиапиратством. Что проблему этого совсем уже Сомали в центре континента игнорировать нельзя.
Только на текущей неделе в Беларуси захватили сразу 15 человек, чтобы уничтожить крупнейшее медиа. Убили в колонии политзаключенного — того самого, что сообщил на волю о желтых бирках, которые нашивают на ”политических”. Вчера, сегодня и каждый, абсолютно каждый день — пытки и избиения. Даже белорусы уже устали от концентрации и плотности жутких новостей, их ”задидосили” объемом террора; а мир об этом толком и не знает (хватает своих забот). Министр иностранных дел Макей, этот колхозный Риббентроп, разошелся до прямых угроз Европе уничтожением гражданского общества в Беларуси. Террорист, взявший миллионы в заложники. Многим ещё только предстоит понять, что в слове ”террор” тут нет никакого мелодраматического преувеличения.
На одних европейских политиках свет клином не сошелся. С лукашизмом не разорвали ещё куча других бизнесов и институций. А уже пора бы, например:
1) Условный Siemens, который собирается везти Лукашенко турбины (в Германии, наконец, началось хотя бы обсуждение этой темы).
2) Условный Philip Morris, BAT и другая мировая табачка, которая вольно или не вольно поддерживает лукашенковский контрабандный анклав — а не, например, отзывает у контрабандистов право на бренды.
3) Российские банки, которые сейчас собираются разместить облигации Лукашенко — и даже повтюхивать этот неликвид простым россиянам (которые в отсутствие привычной доходности в депозитах активно пошли на биржу). Чуть позже распишу эту часть подробнее.
Десятки, сотни бизнесов, что давно подписались под принципами ESG, могут быть реально не в курсе.
4, 5 и т.д.) Ну и речь может быть не только бизнесы. Тот же Красный Крест, которым лукашисты давно и нагло прикрываются для своих черных дел (и швейцарскому Красному Кресту давно представлены все доказательства, но тот стыдливо затих). Или тот же глава мирового хоккея Фазель, которого давно и подробно уведомили, что национальной хоккейной федерацией Беларуси управляет соучастник громкого политического убийства; а Фазелю хоть бы хны.
Лучше бы, в общем, не увлекаться нытьем про бездействие политиков, у которых вообще-то есть свои проблемы и свои избиратели. А самим помочь перерезать каналы материальной и моральной подпитки лукашенковского террора. Не так уж и мало в этом плане у диаспор и активистов уже получалось.