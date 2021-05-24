24.05.2021, 08:55
"Я спешу": виновник ДТП с пострадавшими бросил свой автомобиль на дороге и скрылся. Теперь его разыскивает полиция
Foto: Andres Putting
В 19:32 у Крейцвальди, 38 в Антсла водитель Citroen Berlingo проигнорировал знак "уступи дорогу" и столкнулся с BMW 530D, которым управлял 21-летний мужчина. После столкновения водитель Citroen вышел из машины и сказал водителю BMW, что он спешит, после чего покинул место происшествия, оставив там свой автомобиль в аварийном состоянии.
В результате столкновения 17-летняя пассажирка BMW была доставлена в Южно-Эстонскую больницу.
Согласно данным Лыунаской префектуры, находившаяся в BMW на заднем сидении девушка получила легкие травмы. Ее отвезли в больницу на осмотр и отпустили на домашнее лечение.
Было инициировано произвоство о просутпке, чтобы установить личность виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.