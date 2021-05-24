"Я спешу": виновник ДТП с пострадавшими бросил свой автомобиль на дороге и скрылся. Теперь его разыскивает полиция

Foto: Andres Putting

В 19:32 у Крейцвальди, 38 в Антсла водитель Citroen Berlingo проигнорировал знак "уступи дорогу" и столкнулся с BMW 530D, которым управлял 21-летний мужчина. После столкновения водитель Citroen вышел из машины и сказал водителю BMW, что он спешит, после чего покинул место происшествия, оставив там свой автомобиль в аварийном состоянии.