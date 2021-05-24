Хроника ДТП: в Таллинне произошла цепная авария с участием трех мотоциклов

ДТП произошло во второй половине дня на Пирита теэ в Таллинне, где 50-летний мужчина на мотоцикле Piaggio Vespa GTS 300 ABS врезался сзади в остановившийся мотоцикл BMW R 80 RT, которым управлял 55-летний мужчина. В результате столкновения BMW R 80 RT отбросило на стоящий перед пешеходным переходом BMW R Nine T, которым управлял 45-летний мужчина. В итоге водителя BMW R 80 RT доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За день произошли и другие ДТП с мотоциклами и не только.

В 11.52 в Пярну на улице Лай 22-летняя женщина на мотоцикле Yamaha SZR600 при выезде с круга наехала на бордюр и не справилась с управлением в результате чего мотоцикл задел столб, а ее отбросило на стену дома. Женщину доставили в Пярнускую больницу.

В 13.59 произошел инцидент у Пыдра, 37 в Таллинне, где 33-летний мужчина без прав с признаками алкогольного опьянения выехал с дороги на мотоцикле KTM 690SMC и врезался в припаркованный автомобиль Ford Focus. Мотоциклиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 22.15 в Раквере у дома по адресу Вабадузе, 5 не справился с управлением велосипеда 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Велосипедист упал и его доставили в травмпункт Раквереской больницы.

В 22.23 сообщили о ДТП на перекрестке улиц Рейди и Кийкри в Таллинне, где 29-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал на пешеходном переходе. его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.