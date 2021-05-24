В Европарламенте сочли ситуацию с Протасевичем "шокирующей эскалацией"

В Европарламенте назвали ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием белорусского блогера Романа Протасевича "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС". Это следует из заявления, составленного от лица председателя делегации Европарламента (ЕП) по связям с Минском — Роберта Бедроня, постоянного докладчика Пятраса Ауштрявичюса и председателя комитета по иностранным делам Дэвида Макаллистера (David McAllister). Документ получен редакцией DW в воскресенье, 23 мая.

Европарламентарии призывают немедленно и без каких-либо условий освободить задержанного. Они напоминают, что как лицо, получившее убежище в ЕС, Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах. Из нее следует, что "никто не может быть перемещен, выслан или экстрадирован в государство, где существует серьезный риск того, что он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам или иным бесчеловечным наказаниям".

"Рассмотрение ситуации надо вынести на саммит ЕС"

Блогер покинул Беларусь в ноябре 2019 года, когда начал замечать за собой слежку. Протасевич опасался, что в Беларуси ему может грозить смертная казнь. Эксперты говорят о возможности длительного лишения блогера свободы после его включения в перечень лиц, причастных, по версии властей, к террористической деятельности.

Авторы заявления попросили рассмотреть ситуацию председателя Евросовета Шарля Мишеля, представителей стран — членов ЕС, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ходе саммита Евросоюза 24 мая.

Евродепутаты требуют четвертого пакета санкций против физлиц и компаний из Беларуси

Евродепутаты также уверены, что Брюссель должен в срочном порядке приступить к реализации четвертого пакета санкций "против должностных лиц, причастных или игравших роль соучастников в фальсификации выборов и последующих нарушениях прав человека в Беларуси, включая преследование независимых