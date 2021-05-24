Каллас о минском инциденте: это не просто угроза международной гражданской авиации, а похищение человека по инициативе государства

В своем комментарии министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс назвала инцидент тревожным: "Очень тревожная новость. Все пассажиры должны быть немедленно освобождены, им следует позволить продолжить свое путешествие".

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил, что Евросоюз должен немедленно отреагировать на государственный террор в Беларуси: "Что дальше, будет ли сбит пассажирский самолет? Позорно, что возможность ужесточения санкций мы рассматриваем в Брюсселе уже много недель. Сегодняшний инцидент с самолетом Ryanair и еще одним политическим заключенным должен стать последней каплей".

Министр иностранных дел предыдущего правительства, член оппозиционной партии Isamaa Урмас Рейнсалу отметил, что похищению человека и угону самолета со стороны режима Александра Лукашенко необходимо решительно противодействовать, поскольку это государственный террор.

По словам депутата Европарламента Урмаса Паэта (Партия реформ), произошедшее в Минске — это серьезный акт, за которым стоит Лукашенко. Ответом на него должны стать незамедлительная реакция и наказание со стороны международного сообщества.