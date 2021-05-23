Россия выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта(2)
Сборная России победила в медальном зачете с 20 золотыми медалями. Всего медали завоевали представители 22 стран, Эстонии в их числе не оказалось, однако несколькими яркими заплывами отметилась 14-летняя Энели Ефимова, в том числе отобравшаяся в финал на дистанции 100 метров брассом.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Россия – 20-9-13 (42)
2. Великобритания – 12-13-7 (32)
3. Италия – 10-14-20 (44)
4. Украина – 7-5-2 (14)
5. Нидерланды – 6-5-1 (12)
6. Германия – 5-2-4 (11)
7. Венгрия – 5-4-6 (15)
8. Франция – 2-5-3 (10)
9. Испания – 1-4-2 (7)
10. Греция – 1-2-3 (6)
11-12. Румыния – 1-1-0 (2)
11-12. Финляндия – 1-1-0 (2)
13. Швеция – 1-0-3 (4)
14. Израиль – 1-0-1 (2)
15. Чехия – 1-0-0 (1)
16. Швейцария – 0-3-1 (4)
17. Беларусь – 0-2-2 (4)
18. Австрия - 0-1-2 (3)
19. Дания – 0-1-1 (2)
20-21. Польша – 0-1-0 (1)
20-21. Болгария – 0-1-0 (1)
22. Литва – 0-0-1 (1)