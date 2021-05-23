Другие виды
23.05.2021, 23:07

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. Россия с 20 золотыми наградами выиграла медальный зачет

 
Eesti ujumise meistrivõistlused
Eesti ujumise meistrivõistlused
Foto: Hendrik Osula
С 10 по 23 мая в венгерском Будапеште проходил чемпионат Европы по водным видам спорта.

Сборная России победила в медальном зачете с 20 золотыми медалями. Всего медали завоевали представители 22 стран, Эстонии в их числе не оказалось, однако несколькими яркими заплывами отметилась 14-летняя Энели Ефимова, в том числе отобравшаяся в финал на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Россия – 20-9-13 (42)

2. Великобритания – 12-13-7 (32)

3. Италия – 10-14-20 (44)

4. Украина – 7-5-2 (14)

5. Нидерланды – 6-5-1 (12)

6. Германия – 5-2-4 (11)

7. Венгрия – 5-4-6 (15)

8. Франция – 2-5-3 (10)

9. Испания – 1-4-2 (7)

10. Греция – 1-2-3 (6)

11-12. Румыния – 1-1-0 (2)

11-12. Финляндия – 1-1-0 (2)

13. Швеция – 1-0-3 (4)

14. Израиль – 1-0-1 (2)

15. Чехия – 1-0-0 (1)

16. Швейцария – 0-3-1 (4)

17. Беларусь – 0-2-2 (4)

18. Австрия - 0-1-2 (3)

19. Дания – 0-1-1 (2)

20-21. Польша – 0-1-0 (1)

20-21. Болгария – 0-1-0 (1)

22. Литва – 0-0-1 (1)

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