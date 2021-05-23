Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. Россия с 20 золотыми наградами выиграла медальный зачет

Сборная России победила в медальном зачете с 20 золотыми медалями. Всего медали завоевали представители 22 стран, Эстонии в их числе не оказалось, однако несколькими яркими заплывами отметилась 14-летняя Энели Ефимова, в том числе отобравшаяся в финал на дистанции 100 метров брассом.