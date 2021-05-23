Пассажиры приземлившегося в Минске самолета передают слова Протасевича: сказал, что ему грозит смертная казнь

Краткий разговор с молодым активистом белорусской оппозиции запомнил не один пассажир. Ужасающая новость и стена молчания со стороны официальных лиц и членов экипажа вызывали еще большую тревогу. Кроме того, всех, словно преступников, обыскали солдаты с собаками, держали в узком коридоре для досмотра, даже не разрешали отойти в туалет.

Люди, приехавшие из отпуска, утверждают, что информация о предполагаемом конфликте, которая дошла до руководителей Lietuvos oro uostai из Минска, была ложной. "Мы три часа стояли в узких коридорах без воды, туалетов и всего остального, для того, чтобы проверили наши документы и обыскали нас. Осмотр самолета занял около трех часов. Сейчас мы в неведении, нас загнали в комнату ожидания, на общую площадь не пускают. Но есть туалеты и бар. Ждем, нам никто ничего не говорит", — сказал один из пассажиров самолета, направленного в Минск.

"Было много слухов. После внезапного маневра самолета один мальчик запаниковал, взялся за голову. Только тогда мы поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было скандалов, никто ни на кого не злился. Только когда парень узнал, что мы приземляемся, опешил. Нас всех четверых вывели, собаки все обнюхали. Этого парнишку отвели в сторону и вытряхнули все его вещи. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял сотрудник органов, и вскоре они просто вывели его", — говорит мужчина, наблюдавший события вблизи.