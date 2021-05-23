Летняя погода нам не грозит? Практически вся следующая неделя будет дождливой и прохладной

Понедельник, 24.05:

Ночью: Переменная облачность, к утру уплотнится. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер западный, юго-западный 3-9, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, вечером вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется. Ветер западных направлений 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Вторник, 25.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами может понизиться до 0°С.

Днем: Переменная облачность. В континентальной части местами кратковременный дождь. Ветер станет восточных направлений 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами до 10°С.

Среда, 26.05:

Ночью: Облачность уплотнится. Дожди распространятся с юга по всей Эстонии. Ветер восточный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с, утром на островах ослабеет и перейдет к юго-западному. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Вечером облачность и дожди поредеют. Восточный ветер перейдет к юго-западному 3-9, на северном побережье 8-12, порывы до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 12..17, на побережье местами до 10°С.

Четверг, 27.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье местами до 10°С.