За рубежом
23.05.2021, 19:45

На муниципальных выборах в Финляндии баллотируются и эстонцы

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фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Bianca Mikovitš
В Финляндии 13 июня пройдут муниципальные выборы, для участия в которых зарегистрировались 35 627 кандидатов, в том числе и граждане Эстонии, сообщает rus.err .

В ходе выборов жителям Финляндии предстоит выбрать депутатов 310 муниципальных советов, сообщает "Актуальная камера".

Эстонка Кюллике Адамсон, работающая школьной учительницей, будет баллотироваться по списку соцдемов в депутатский корпус Тампере — третьего по величине города Финляндии.

"Я не могу представить, что у меня очень уж большой электорат, но надо начинать постепенно, для меня важно выйти из дома и сказать свое слово в развитии общества", — прокомментировала Адамсон.

Эстонец Свен Тоом, который баллотируется в небольшом городе Керава в рядах правоцентристской Коалиционной партии, считает свои шансы получить необходимую для избрания сотню голосов вполне реальными.

В то время как Кюллике Адамсон в качестве целевой группы своей избирательной кампании выбрала всех представителей национальных меньшинств, Свен Тоом основной упор сделал на общение именно с местными эстонцами.

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