МИД Литвы потребовал освобождения всех с посаженного в Минске борта, президент Литвы призывает международное сообщество принять срочные меры

"Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему, а также всем другим пассажирам самолета продолжить путешествие в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации", — написал президент Литвы Г. Науседа в Facebook.

Кроме того, временный поверенный в делах Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел в воскресенье. От него потребовал немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа. Премьер-министр Литвы требует, чтобы Беларусь немедленно освободила всех пассажиров и членов экипажа, задержанных в Минске.

"На карту была поставлена ​​безопасность всех пассажиров и членов экипажа. Мы требуем, чтобы самолет и его пассажиры немедленно вылетели в Вильнюс", — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

В ЕС потребовали от Минска отправить в Вильнюс задержанный самолет, сообщает Интерфакс.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем твиттере, что совершенно неприемлемо было заставлять борт совершать посадку в Минске.

"Все пассажиры незамедлительно должны иметь возможность продолжить полет в Вильнюс. Их безопасность должна быть гарантирована", — призвала она, подчеркнув, что любое нарушение международных авиаперевозок повлечет за собой последствия.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твиттере, что ЕС возлагает ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на власти Белоруссии.

"Мы очень обеспокоены сообщением о принудительной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем Белоруссию незамедлительно позволить продолжить полет рейсу и всем его пассажирам", — отреагировал на сообщения из Минска глава Европейского совета Шарль Мишель.