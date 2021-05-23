МИД Литвы потребовал освобождения всех с посаженного в Минске борта, президент Литвы призывает международное сообщество принять срочные меры(16)
"Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему, а также всем другим пассажирам самолета продолжить путешествие в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации", — написал президент Литвы Г. Науседа в Facebook.
Кроме того, временный поверенный в делах Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел в воскресенье. От него потребовал немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа. Премьер-министр Литвы требует, чтобы Беларусь немедленно освободила всех пассажиров и членов экипажа, задержанных в Минске.
"На карту была поставлена безопасность всех пассажиров и членов экипажа. Мы требуем, чтобы самолет и его пассажиры немедленно вылетели в Вильнюс", — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
В ЕС потребовали от Минска отправить в Вильнюс задержанный самолет, сообщает Интерфакс.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем твиттере, что совершенно неприемлемо было заставлять борт совершать посадку в Минске.
"Все пассажиры незамедлительно должны иметь возможность продолжить полет в Вильнюс. Их безопасность должна быть гарантирована", — призвала она, подчеркнув, что любое нарушение международных авиаперевозок повлечет за собой последствия.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твиттере, что ЕС возлагает ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на власти Белоруссии.
"Мы очень обеспокоены сообщением о принудительной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем Белоруссию незамедлительно позволить продолжить полет рейсу и всем его пассажирам", — отреагировал на сообщения из Минска глава Европейского совета Шарль Мишель.
Напомним, что Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в минском аэропорту в воскресенье. Он приблизился к воздушному пространству Литвы, но был вынужден повернуть к столице Беларуси. Телеграм-канал NEXTA сообщает, что на борту находился их бывший главный редактор Роман Протасевич, который внесен в список террористов в Беларуси. После приземления самолета Протасевич был арестован. Подробнее читайте здесь.
Об угрозе на борту экипажа рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска, заявили ”Новой газете” в авиакомпании.