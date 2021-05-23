Вы убили пассажира!: соцсети авиакомпании Ryanair переполнены гневными комментариями

Люди на разных языках возмущаются ситуацией. ”Что вы натворили? Они убьют его!”, ”Почему ваша авиакомпания позволяет захватывать свои самолеты?, Мы требуем расследования”, ”Вы убили своего пассажира!” -- гласят комментарии.

Пользователи Twitter и Facebook не на шутку обеспокоены и уверяют, что теперь будет сложно почувствовать себя в безопасности, сидя в самолете.

Ryanair до сих пор не предоставил никаких комментариев о посадке своего рейса в Минске.

The Belarusian regime has captured your plane with a fighter jet! There is no more safety in the sky — Nikolaj Satchok (@nisatchok) May 23, 2021

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. Please,stop Lukashenko. Zhyve Belarus ⬜🟥⬜ — Olezhek (@Oliezhek) May 23, 2021





В Беларуси захватывают самолёты под угрозой истребителей. Воздушное пространство над Беларусью должно быть закрыто для безопасности пассажиров. — Анатоль Belarus Live ♥️✊✌️ (@n_m_pag) May 23, 2021

Напомним, что сегодня рейс Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Телеграм-канал NEXTA сообщает, что на борту находился их бывший главный редактор Роман Протасевич, который внесен в список террористов в Беларуси. После приземления самолета Протасевич был арестован. Подробнее читайте здесь.