За рубежом
23.05.2021, 18:50

Вы убили пассажира!: соцсети авиакомпании Ryanair переполнены гневными комментариями

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Ryanair
Ryanair
Foto: Siim Lõvi
Официальные страницы Ryanair в соцсетях продолжают наполняться гневными комментариями. Люди требуют от авиакомпании объяснений и обвиняют её в ”пособничестве диктатору”.

Люди на разных языках возмущаются ситуацией. ”Что вы натворили? Они убьют его!”, ”Почему ваша авиакомпания позволяет захватывать свои самолеты?, Мы требуем расследования”, ”Вы убили своего пассажира!” -- гласят комментарии.

Пользователи Twitter и Facebook не на шутку обеспокоены и уверяют, что теперь будет сложно почувствовать себя в безопасности, сидя в самолете.

Ryanair до сих пор не предоставил никаких комментариев о посадке своего рейса в Минске.


Напомним, что сегодня рейс Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Телеграм-канал NEXTA сообщает, что на борту находился их бывший главный редактор Роман Протасевич, который внесен в список террористов в Беларуси. После приземления самолета Протасевич был арестован. Подробнее читайте здесь.

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