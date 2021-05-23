Вы убили пассажира!: соцсети авиакомпании Ryanair переполнены гневными комментариями(44)
Люди на разных языках возмущаются ситуацией. ”Что вы натворили? Они убьют его!”, ”Почему ваша авиакомпания позволяет захватывать свои самолеты?, Мы требуем расследования”, ”Вы убили своего пассажира!” -- гласят комментарии.
Пользователи Twitter и Facebook не на шутку обеспокоены и уверяют, что теперь будет сложно почувствовать себя в безопасности, сидя в самолете.
Ryanair до сих пор не предоставил никаких комментариев о посадке своего рейса в Минске.
Напомним, что сегодня рейс Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Телеграм-канал NEXTA сообщает, что на борту находился их бывший главный редактор Роман Протасевич, который внесен в список террористов в Беларуси. После приземления самолета Протасевич был арестован. Подробнее читайте здесь.