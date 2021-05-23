В Италии погибли 13 человек в результате падения кабинки на канатной дороге

По его данным, еще трое человек получили травмы, двое из них — дети, они отправлены на вертолете скорой помощи в больницу Турина в тяжелом состоянии. Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности с высоты примерно полутора километров.